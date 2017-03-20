Общественная палата РФ: чем займется общественная палата в новом составе?

У нового состава Общественной палаты РФ – далеко идущие планы. Журналист и редактор Валерий Фадеев, который тоже вошел в состав организации, заявил, что пока не время говорить о нем, как о председателе ОП, но у него имеется немало проектов. Нужно уменьшать дистанцию между властью и народом, поддерживать волонтеров в их работе. Задач хватает.

Фадеев заявил, что к сожалению, волонтерские организации и власти на местах уже давно живут отдельной друг от друга жизнью. Волонтерам не помогают в деятельности, более того – об их благотворительных проектах ничего не знают в администрациях. Так же волонтерские организации не всегда могут противостоять сложностям бюрократии в России, и некоторые активисты ударяются в конфликты с властями, хотя должны идти рука об руку. А общественные палаты регионов зависимы от властей и не всегда могут действовать по своему усмотрению, хотя они должны в Общественную палату страны 85 человек самых активных членов. Президент назначает 40 человек, всего должно быть 168 человек, а еще за 43-х голосуют назначенные и выбранные регионами члены. И только когда полный состав соберется – выбирается секретарь.

Валерий Фадеев просит не утверждать в СМИ, что летом выберут именно его. Ведь помимо него среди первых сорока человек ОП, назначенных Владимиром Путиным, есть немало очень достойных людей – академик РАН Бокерия, шахматист Карякин, представитель РПЦ Лагойда и кинорежиссер Хотиненко. Выбор нового секретаря назрел потому, что в списках членов прошлого состава нет Александра Бречалова. Каждая ОП существует три года, многое поменялось, по-прежнему состоять в организации хотят 11 человек из 168-и.