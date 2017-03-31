Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, получил американскую премию от правозащитной организации

Украинский режиссер Олег Сенцов, который был приговорен российскими властями к двадцати годам тюрьмы за «терроризм», получил престижную американскую премию от правозащитной организации PEN America. Американские эксперты обвинили «путинский режим» в «нетерпимости».

Олег Сенцов, как отмечают в Украине, был приговорен к двадцати годам лишения свободы по сфабрикованным доказательствам. Режиссер и писатель был обвинен в терроризме и признан политзаключенным.

Американская организация PEN America выдает свою премию многим, кто оказался в аналогичной ситуации. Примечательно, что большинство из тех, кто получил премию, были выпущены на свободу в течение восемнадцати месяцев. Однако у Сенцова шансов на досрочное освобождение не так много.

Как отметили учредители премии, случай Олега – показательный случай «нетерпимости путинского режима к инакомыслящим гражданам». В американских СМИ, которые описали присвоение награды Сенцову, отмечается: режиссер был жестким критиком российской власти, в частности, потому что Москва вмешалась в дела Украины, развязав войну на востоке страны.

Сенцов прославился не только благодаря своему творчеству. Его конфликт с российскими властями развернулся весной 2014 года, когда российские войска заняли военные части на Крымском полуострове. Режиссер продолжал сотрудничать с украинкой армией.

На суде обвиняемый так и не признал своей вины, назвав российские войска «оккупантами». На данный момент он отбывает свой срок в якутской тюрьме.