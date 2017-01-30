Олланд и Меркель собираются продлить санкции в отношении России. К такому решению лидеры двух ведущих европейских стран пришли на прошлой неделе. Причина всё та же – несоблюдение минских соглашений, в разработке которых, кстати, помимо представителей России и Украины, принимали участие А. Меркель и Ф. Олланд.

В интервью журналистам канцлер Германии подчеркнула, что «минский процесс идет тяжело», а президент Франции отметил, что подобные меры имеют место быть до тех пор, «пока не будет прогресса». Очередное обновление санкций действительно до конца января 2017 г. В то же время некоторые европейские страны, изначально поддерживающие введение санкций против России, уже выступают за их отмену. В числе сторонников скорейшего налаживания отношений с Москвой – Греция, Италия, Испания, Кипр, Венгрия, Болгария.

Осложняет ситуацию то, что большинство положений разработанного и подписанного в 2014-2015 гг. документа ДНР и ЛНР не могут выполнить без содействия украинской стороны, а сами по себе минские соглашения являются частью резолюции Совбеза ООН. Принуждать враждующие стороны к миру Совбез может в том числе прибегая к санкциям. Но самое парадоксальное – применение экономических мер в отношении именно нашей страны, которая не является стороной украинского конфликта и в указанных соглашениях не фигурирует как субъект договоренностей. Поэтому в качестве результата едва ли следует ожидать появление прогресса в исполнении минских соглашений – скорее встречное продление санкций России против Европы.

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