«Он вам не Димон» Алексея Навального: каковы последствия митингов 26 марта в Москве

Не все политологи верят, что антикоррупционная акция «Он вам не Димон» будет иметь какие-то последствия для России. Аресты имели место – около 800 митингующих находится сейчас в полицейском участке, но на отставку Дмитрия Медведева фильм не повлияет. Кремль заявил, что это очередной «бред уголовника».

Собрать людей на митинг на Тверской в самом центре Москвы Навального побудила реакция Кремля на его фильм-расследование, а точнее – ее отсутствие. Митинги не были согласованы с властями, потому «борцы с коррупцией» задержаны до выяснения и сидят в полиции. Участники акции имели помимо транспарантов с лозунгами игрушечных уток и кроссовки. Уточки символизировали тех декоративных уток, которых завел себе премьер в усадьбе в Плесе, хотя существование этой «загородной виллы» не доказано и ничем не подтверждено. Задержания не заставили себя ждать: лидер акции Алексей Навальный тут же умудрился поссориться с ОМОНовцем и наговорить себе на 15 суток, его кинули в автозак возле «Электортеатра Станиславского» и увезли.

Стало известно, что мэрия Москвы не запрещало саму акцию, го ее не устраивало место проведения – ул. Тверская и пушкинская площади. Движение не перекрыли, акция серьезно парализовала автотранспорт. Но оппозицию, в свою очередь, не устраивали те площадки для митингов, которые предложил город – Марьино и Сокольники. Ранее СМИ писали, что Алексей Навальный подал заявление в СКР на Дмитрия Медведева и Алишра Усманова. Но поскольку в глаза бросался тот факт, что материалы носят предвыборный характер, они не были рассмотрены.