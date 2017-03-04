«Он вам не Димон»: пресс-секретарь Дмитрия Медведева прокомментировала расследование Фонда Навального

Недавно Фонд Навального провел собственное расследование, которое касается премьера РФ Дмитрия Медведева, работа названа «Он вам не Димон».

В Москве уже отреагировали на данное расследование: «Это не единственная подобная работа данной осужденной личности». Здесь считают, что публикация имеет предвыборный характер. Такое мнение озвучила Наталья Тимакова, которая является пресс-секретарем премьера.

«Считаю бессмысленно говорить о пропаганде оппозиционной личности, ко всему являющегося еще и осужденным, который заявил, что активно ведет предвыборную деятельность и начинает борьбу с нынешней властью страны», — говорит Тимакова.

Напомним, в середине весны прошлого года группа журналистов мира представила на публику свое расследование, которое касается оффшорных компаний, используемых властями стран, политиками, спортсменами и знаменитыми персонами. Эта работа получила название «панамское досье». Что касается РФ, к примеру, рассказали о состоянии Сергея Ролдугина, который является знаменитым виолончелистом. Музыкант в юности был другом главы России, по словам автором расследования, у мужчины на оффшорных счетах около двух миллиардов долларов.