«Он вам не Димон»: расследование Фонда Навального связывают с президентскими выборами 2018 года

Недавно Фонда Навального, который занимается борьбой с коррупцией, опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором шла речь о владениях Дмитрия Медведева.

Секретарь российского премьера высказала предположение, что данная публикация связана с предстоящими в РФ президентскими выборами, которые должны пройти в 2018 году. Исходя из материала, Дмитрий Медведев на самом деле является создателем и руководителем огромной, многоуровневой коррупционной схемы.

Необходимо отметить, что Фонд разместил свой материал пару дней назад. По утверждениям организации, у премьера в пользовании находится старинная усадьба Миловка, находящаяся в Плессе. Здесь имеется три площадки для вертолетов, над ними установили бесполетную зону. Имеется на Рублевке еще один участок с жилым домом, размер которого составляет 4,3 га. Исходя из версии работников Фонда, премьер получил этот участок в качестве подарка от бизнесмена Алишера Усманова. А также еще несколько больших участков.

Помимо этого, утверждается, что некоторые некоммерческие фонды РФ работают в интересах Медведева. Отмечается, что все имущество было куплено на денежные средства, которые олигархи получили в качестве взяток, а также на кредиты государственных банков.