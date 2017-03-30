Операция «Щит Евфрата» в Сирии завершилась успешно

Операция Турции «Щит Евфрата», направленная на стабилизацию ситуации в САР, подошла к концу. Страна и дальше намерена отражать агрессию запрещенной в России организации «ИГИЛ», но это будет уже другая, новая операция с другим названием.

Премьер-министр Турции по всем федеральным каналам заявил, что страна для мирной жизни и процветания Сирии сделала все от нее зависящие. Города на северной границе свободны, люди могут спокойно возвращаться домой. Контроль над городами на севере получили армия, не являющиеся государственной. «Сирийская свободная армия» — оппозиция, которая снискала понимание и поддержку Турции. Города, очищенные от боевиков, турецкая армия отдала не войскам Асада, а повстанцам. В регионе ИГ больше нет, а урегулирование отношений Дамаска и оппозиции Турция не считает своей задачей. На заседании Совбеза 29 марта Реджеп Эрдоган отметил, что главная цель операции «Щит Евфрата» достигнута – войска «ИГ» на сирийско-турецкой границе больше для его страны угрозы не представляют.

В конце ноября прошлого года глава Турции делал другие заявления и ставил перед операцией несколько другие задачи. Тогда он отмечал, что задача «Щита Евфрата» — свержение Башара Асада и его режима. СМИ писали, что Россия и Турция столкнулись на севере САР интересами и не могут поделить чужое государство. Легитимного президента Турция не считала «хозяином» ряда провинций, истинные «хозяева» там – оппозиционеры, а Эрдоган просто восстанавливает историческую справедливость. Что касается «тирана» Асада», то он считает, что война в Сирии может закончиться уже в этом году. Конфликт длится с марта 2011 года.