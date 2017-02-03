«Остров Карабах» — скандальная статья «Известий» о непризнанной в ООН стране

Нагорный Карабах объявил себя республикой в 1991 году, сразу после развала СССР, но ООН не признает регион самостоятельным государством по сей день. В свое время, в 2010 году газета «Известия» написала статью о самопровозглашенной стране, которую мир не хочет признавать даже частично. Статья была посвящена настроениям людей, которые волей судьбы или осознанно оказались на территории «Острова Карабах».

На стороне Нагорного Карабаха всегда были Россия и Армения, которые снабжают правительство «оплота демократии» деньгами, а Азербайджан уверен: у него оторвали кусок территории. Прошло семь лет, а ситуация мало изменилась. На 20 февраля этого года непризнанная держава объявляет очередной референдум, в основной закон внесется ряд изменений, пересмотрят некоторые положения Конституции. Глава НКР Бако Саакян подписал соответствующее постановление, а политологи спорят о нужности данных реформ и преобразований. Так же на данном этапе трудно спрогнозировать, на чьей стороне будет Владимир Путин, выбирая между Ереваном и Баку.

На сегодня, 3 февраля, «замороженный конфликт» в самопровозглашенном государстве снова обострился. 30 раз Баку нарушал режим перемирия – 440 выстрелов совершались из разного оружия, а на южной границе орудовал снайпер с винтовкой «Истигал». Перед референдумом НКР ведет себя, как настоящее государство, и не предпринимает ответных мер. Министерство обороны Азербайджана не признает за собой выстрелы на границах, зато обвиняет Армению в агрессии. За событиями в Закавказье следят журналисты.