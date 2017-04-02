Отмена санкций против России: реальная инициатива Меркель или первоапрельская шутка?

Вчера, 1 апреля, в СМИ появилась информация об отмене европейских санкций против России. Сообщалось, что санкции были сняты по распоряжению Ангелы Меркель. Как и предполагалось, данная информация не оказалась правдивой, а ее источник уже установлен.

Ажиотаж вокруг возможного снятия санкции против России действительно оказался очень высоким. Поисковики приняли тысячи запросов о санкциях, якобы снятых Ангелой Меркель. Характерно, что ни одно официальное СМИ, ни один авторитетный источник эту информацию не подтвердил. Естественно, на деле никто антироссийские санкции не отменял. Да и госпожа Ангела Меркель, даже если бы очень захотела бы, самостоятельно снять санкции бы не смогла.

Вскоре источник информации о якобы снятых санкциях обнаружился. Оказывается, на Первом канале вышла первоапрельская юмористическая передача «Прожекторпэрисхилтон». В эфире передачи действительно прозвучала данная шутка, и, очевидно, некоторые зрители восприняли ее серьезно. Волну ажиотажа в поисковиках быстро подхватили социальные сети и некоторые электронные СМИ.

Шутку Урганта, Цекало и компании уже раскритиковали многие журналисты. Некоторым зрителям же шутка понравилась. В любом случае, первоапрельский выпуск юмористического шоу можно считать успешным – рейтинги Первого канала передача подняла.

Что происходит с санкциями на самом деле? В последние дни в Евросоюзе ни о снятии, ни о продлении санкций не говорили. Зато в Соединенных Штатах местный Конгресс рассматривает возможность введения нового пакета санкций против РФ.