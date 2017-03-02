Отзыв посла Молдавии в России: причина кроется в противостоянии Игоря Додона и молдавского парламента

Посол Молдавии в РФ Дмитрий Брагиш вынужден покинуть Россию: президент Игорь Додон уверен, что подберет на его место лучшего дипломата. Цель Додона – Россия и хорошие отношения некогда союзных республик, а Брагиш – человек премьер-министра станы Павла Филипа. Парламент Молдавии нацелен на Запад, и новому президенту с ним нелегко считаться.

Целый ряд дипломатов, которые налаживают связи Молдавии и других стран, не устраивают Павла Додона – «не его люди». Других причин отзыва компетентного посла из России нет. Андрей Попов – бывший посол Молдавии в Австрии, и он уверен, что ничего кроме «подковерных игр» в таком решении Игоря Додона нет. Данную версию подтверждают некоторые неназванные источники из администрации президента. У Филипа и Додона идут постоянные споры кого назначить в Россию, Австрию, Англию и даже в ООН: каждый хочет видеть проверенного, «своего» человека. Однопартйцы Павла Филиппа в Белоруссии и Великобритании Игорю Додону не нужны – Владимир Чабан и Игорь Кипия будут работать на своего патрона.

Президент заявил, что сторонники Филипа – люди, «которые не действуют во благо страны», а «благо страны» для Додона одно – налаживание связей с РФ, разрыв любых контактов с Западом. Но Брагиш, будучи однопартийцем Филипа, не имел ничего против теплых и дружественных отношений с Россией. Он наводил мосты между странами всего год и несколько месяцев, но успел немало. Например, всем молдаванам, которые стали трудовыми мигрантами в России, объявлена амнистия.