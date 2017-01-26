Песков прокомментировал задержку запуска единого госреестра недвижимости

Профильные структуры работают над преодолением трудностей, связанных с запуском единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что соответствующая база, вопреки планам, так и не заработала 1 января 2017 года.

‘Там работа идет напряженная, действительно, технологически не все получается. Но известно, что там никто не сидит сложа руки, и там действительно работают для того, чтобы эту ситуацию компенсировать, исправить’, — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Накануне ‘Коммерсант’ сообщил, что Росреестр не смог в полной мере выполнить закон о запуске с 1 января 2017 года единого государственного реестра недвижимости, предназначенного для объединения двух баз данных: единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) и сведений государственного кадастра недвижимости (ГКН). В Росреестре объяснили неработающий ЕГРН ‘тонкой настройкой’ системы. Представители Росреестра позже уточнили, что ведомство приняло решение начать эксплуатацию системы в режиме покомпонентного ввода сервисов, и доступ к сведениям ЕГРН онлайн будет открыт до конца текущей недели, сообщило РИА ‘Новости’.

Как пояснялось ранее, главная задача создания ЕГРН — объединение систем учета объектов недвижимости и регистрации прав. Если до этого кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость были двумя разными процедурами, то теперь эта процедура станет единой. Законом предусмотрена возможность одновременной подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав. Это, по словам специалистов Росреестра, сэкономит время граждан — процедура будет занимать до 10 дней — и сделает операции с недвижимостью более удобными. Также сокращаются сроки получения сведений из ЕГРН: такой документ, как выписка, можно будет получить не за пять дней, как сейчас, а за три дня. При этом сама процедура получения сведений из ЕГРН останется прежней, и информацию об объекте сможет получить любое заинтересованное лицо. Как указывал ‘Коммерсант’, в рамках ФЦП ‘Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости’ на объединение ЕГРП и ГКН было выделено в 2014-2016 годах 1,6 млрд рублей, в 2017 году запланировано финансирование еще на 821 млн рублей.