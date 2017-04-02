Песков высказался насчет обвинений в коррупции от Навального в адрес Медведева

Недавно пресс-секретарь российского лидера высказался насчет заявления Алексея Навального о том, что Дмитрий Медведев коррупционер. Песков назвал эти заявления популистскими.

Он сказал журналистам, что все доходы правительственных лиц задекларированы и доступны для проверки соответствующими органами, которые занимаются борьбой с коррупцией. Поэтому популистские заявления Алексея Навального не могут соответствовать действительности, так как у него нет доступа к документам о доходах Медведева.

Песков добавил, что борьба с коррупцией в России действительно проблема для страны. Это и послужило главной причиной, по которой тысячи людей в разных городах страны вышли на антикоррупционные митинги, прошедшие не везде законно.