Польша и Литва помирятся после неуважительных высказываний экс-главы МИДа Польши

Польша и Литва будут вести мирные переговоры даже после всех уничижительных слов о Литве, которые бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский наговорил в беседе с бизнесменом Яцеком Кравецом. Чиновник и руководитель концерна ругали и унижали Литву, и их приватный разговор стал всеобщим достоянием. С тех пор, правда, прошло три года, но Литва вправе обижаться.

23 августа президент Польши посетит Литву, и в Вильнюсе состоятся двусторонние переговоры соседних государств. Диалог состоится даже несмотря на то, что недавно был обнародован приватный разговор бизнесмена Яцека Кравеца и экс-министра МИДа Польши Радослава Сикорского. В беседе года господин Сикорский использовал слова уничижающей лексики, собирался «проучить Литву», угрожал стране «последствиями». Госсекретарь Польши Кшиштоф Щерский отметил, что его позиция и мнение участников разговора не совпадают, а на годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа он все равно приедет на переговоры в Вильнюс и даст объяснения президенту Литвы.

Литовцы уже отреагировали на скандальные записи приватного разговора: глава государства Даля Грибаускайте отметила, что Литве не нужно угрожать и говорить с ней на «языке силы». В интересах Польши все личные разговоры главы МИДа тех лет были тщательно записаны и сохранены, а говорил с друзьями в ресторанах Варшавы господин Сикорский в 2013-2014 гг. достаточно. Тогда Польша действительно упрекала Литву за ряд нерешенных вопросов в деятельности ЖД, но сейчас эти проблемы решены и на данном этапе конфликт исчерпан. Но три года назад литовцы были для экс-главы МИДа Польши «мошенниками», «ворами», которых нужно наказывать экономически.

Чтобы показать важность отношений именно с Литвой как с соседом и партнером, Польша даже не будет покупать у белорусов ее электроэнергию. Польше важны все те совместные проекты, которые она уже запланировала с Литвой, они касаются многих сфер жизни, включая энергетику, железные дороги, автомобильные дороги и газопровод. Польша даже демонтирует линию «Белосток-Россь», чтобы сотрудничать в с Литвой, а не с Белоруссией в электроэнергетической области.