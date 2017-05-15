Порошенко и Путин провели телефонные переговоры. Во время разговора президентом Украины был поднят вопрос ареста украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного российскими спецслужбами за шпионаж. Достигнута договоренность об организации встречи журналиста с его родными, — передает издание «РБК».

На днях состоялся телефонный разговор Петра Порошенко и Владимира Путина. Они обсудили арест журналиста «Укринформ» Романа Сущенко. Сотрудник информационного агентства подозревается в шпионаже. По информации пресс-службы президента Незалежной, во время общения был поднят вопрос освобождения заключенного. Отмечается, что Порошенко попросил российского главу немедленно освободить Романа Сущенко из тюрьмы. В результате беседы была достигнута договоренность, исходя из которой, для журналиста в тюрьме организуют встречу с его родственниками.

Ранее лидеры страны уже обсуждали этот вопрос. В ходе телефонного разговора, который состоялся между Порошенко и Путиным в начале марта текущего года, украинский президент также поднял вопрос освобождения режиссера Олега Сенцова, который также находится в РФ под арестом. Администрация главы Украины отметила, что переговоры были безрезультативными.

Напомним, журналист был задержан в октябре прошлого года. В ФСБ утверждают, что Сущенко собирал секретные сведения для Украины о деятельности Вооруженный сил, Нацгвардии РФ. Киевские власти причастность сотрудника СМИ к разведке отрицают.