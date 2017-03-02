Порошенко привел доказательство оккупации Россией Украины

Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко «доказал» российскую оккупацию на Донбассе. И хотя «российских войск» на территории Донецкой и Луганской областей никто по-прежнему не видел, глава государства заявил: РФ «оккупировала» предприятия Донбасса – там введено внешнее управление.

Россия, по словам Петра Порошенко, захватила на «оккупированной территории» государственные и частные активы украинских предприятий, предприятия она объявила своей собственностью, что является нарушением международного права. С просьбой хоть как-то повлиять на Россию и Путина Порошенко обратился к Великобритании в лице секретаря Бориса Джонсона и к МИДу Польши в лице Витольда Ващиковского. Сейчас на территории непризнанных ДНР и ЛНР установилась «рублевая зона», газ, свет и тепло поступают на Донбасс непосредственно из России, тарифы на них устанавливает Россия. Это и есть веские и неопровержимые доказательства «оккупации». Соответственно, все границы неподконтрольной Киеву территории контролирует Россия.

Как известно, внешнее управление на Донбассе Россия вынуждена была ввести из-за действий украинских радикалов. Они перекрыли все железнодорожные ветки, по которым уголь поступает из Луганской области в Россию. Идея заморозить жителей Украины ради политики не нравится даже Украине. СБУ уверено, что безработные шахтеры назло уйдут в ополчение к Захарченко, если собственное государство за них не заступается.