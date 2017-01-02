Президент Петр Порошенко заявил о «временной украинской оккупации» Крыма и Донбасса во время выступления в Мариуполе, и многие российские издания пишут об «оговорке по Фрейду». Канал российской армии «Звезда» — не исключение, и, по словам издания, украинские военные с ликованием встретили фразу «Слава Украине!», даже не анализируя то, что было сказано до этого.

Восточные и южные области Украины согласны с «бессознательной оговоркой», а Западная Украина согласится с чем угодно из уст Петра Порошенко. Закарпатья только не касается данное утверждение: никто не ожидал того, что «разбегаться» из Украины и западные области начнут. Вероятна «зачистка» речи президента в соцсетях, чтобы эта провокационная запись не попала в ДЛНР, став самой настоящей сенсацией уходящего года. Во время поздравления украинцев в новогоднюю ночь президент «исправился»: он поздравил с Новым Годом жителей российского Крыма, считая, что жители полуострова не встретили праздник вместе с Россией час назад и только и ждут его обращения. Во что данная ошибка выльется для Украины и имиджа Петра Порошенко рассуждали издания «РИА Новости», «Комсомольская Правда», другие газеты и каналы. Украина пока делает хорошую мину при плохой игре – делает вид, что оговорки не было.

Население, которое не поддерживает «майданный режим», ликует: наконец-то Петр Порошенко называет вещи своими именами, хотя «единая, неделимая Украина» при этом становится проблематичной. Сейчас политологи рассуждают, что дальше ждет Украину без поддержки американских демократов, поскольку Тамп не пожелал видеть Порошенко. Совершенно ненужная аудиенция у Хиллари Клинтон ничего для Украины не решит.