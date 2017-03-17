Последние новости России: Владимир Путин стал инициатором создания стратегического прогноза

Власти РФ планируют одобрить стратегический прогноз, предусмотренный на 12 лет. Эту информацию сообщили в пресс-службе Совета Безопасности страны.

Представитель российского Совета Безопасности заявил, что в стране планируют начать разработку стратегического прогноза, который будет являться базой во время принятия решений в определенных ситуациях.

Евгений Аношин, занимающий должность представителя данного конституционного совещательного органа, рассказал, что этот проект уже подготовлен, на сегодняшний день его рассматривают высшие власти государства. После ожидается, что он будет отправлен для экспертной оценки и только потом специалисты дадут окончательный вердикт. И лишь пройдя этот путь, о нем сообщат официально.

Главным инициатором данной идеи является глава РФ. По словам представителя, в проект будет включена вся информация о стране, ее положение по отношению к другим странам на мировой арене, также будет нести информацию о госбезопасности, угрозе, которая может повлиять на нормальное развитие российского государства. Прогноз разрабатывается на 12 лет, имеется возможность дополнительного внесения в него необходимых корректировок, это будет доступно через 6 лет.