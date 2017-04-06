Постпред США рассказала журналистам о том, что Трамп назвал Россию проблемой

Недавно постпред США — Никки Хейли поведала журналистам о том, что американский лидер считает Россию проблемой. Об этом пишет информационное агентство «Франс Пресс».

Она заявила, что американское правительство не намерено делать поблажки для России из-за того, что она якобы сделала с Украиной и поддерживает сирийского президента. Так она высказалась на своем выступлении в рамках ежегодного форума.

Также она добавила, что иногда у неё происходили беседы с Дональдом Трампом, в которых он якобы неоднократно упоминал Россию как проблему. Политические отношения между Москвой и западом ухудшились из-за сложившейся ситуации на востоке Украины. Киев неоднократно предъявлял свои обвинения в причастности Москвы к военным действиям на Украине.