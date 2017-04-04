Премьер-министр Татарстана уволился со свой должности

Президент Татарстана — Рустам Минниханов пописал заявление об увольнении премьер-министра Ильдара Халикова. Теперь уже бывший премьер захотел изменить свою карьеру, поменяв место работы.

Вместо него обязанности премьера будет исполнять его заместитель. Продлиться это до тех пор, пока государственный совет не решит, кого будет необходимо поставить на должность премьера. Как заявила пресс-служба правительства страны, после совета директоров ОА «Татэнерго» было решено, что Халиков будет занимать должность генерального директора.

Чтобы полностью посвятить себя новой должности Ильдар решил отказаться от должности премьер-министра. При этом он будет и дальше возглавлять советы директоров многих компаний, работающих в энергетическом секторе Республики.