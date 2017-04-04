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Президент Татарстана — Рустам Минниханов пописал заявление об увольнении премьер-министра Ильдара Халикова. Теперь уже бывший премьер захотел изменить свою карьеру, поменяв место работы.

Премьер-министр Татарстана уволился со свой должности
Фото: kazanfirst.ru

Вместо него обязанности премьера будет исполнять его заместитель. Продлиться это до тех пор, пока государственный совет не решит, кого будет необходимо поставить на должность премьера. Как заявила пресс-служба правительства страны, после совета директоров ОА «Татэнерго» было решено, что Халиков будет занимать должность генерального директора.

Чтобы полностью посвятить себя новой должности Ильдар решил отказаться от должности премьер-министра. При этом он будет и дальше возглавлять советы директоров многих компаний, работающих в энергетическом секторе Республики.

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