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По словам американского СМИ «Axios», президент Америки Дональд Трамп готовит серьезную кадровую рокировку в Белом Доме, и первым без высокого поста останется глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон – у него явные недопонимания с Дональдом Трампом. Замену в лице главы ЦРУ Майкла Помпео президент США уже нашел.

Президент США Дональд готовит кадровую перестановку с Белом Доме
Фото: russian.rt.com

Американская газета «Axios» уверяет, что Дональд Трамп уволит действующего главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона, поставив на его место Майкла Помпео из ЦРУ. Глава государства не нашел общего языка с главой Госдепартамента: издания пишут о целом ряде скандальных ситуаций между Трампом и Тиллерсоном, хотя некоторые из них были названы фейковыми. Например, президент США сам объявил, что Тиллерсон не обзывал его «идиотом» после визита Трампа в Пентагон. А сообщение о том, что после «бойни в Лас-Вегасе» Трамп позавидовал популярности Тиллеросона – правда: по мнению главы США, лицо Госсекретаря не исчезало с экранов, все внимание было приковано к нему, комментарии давал Рекс Тиллеросн, а не Трамп. С Майклом Помпео Трампу работается намного спокойнее: он научился правильно общаться с президентом.

Президент США Дональд готовит кадровую перестановку с Белом Доме
Фото: REUTERS

Рокировка в администрации президента США если и произойдет, то не раньше 2018 года: ее так или иначе воспримут негативно. Зато в выбранной кандидатуре Дональд Трпамп не сомневается: Помпео хорошо восприняло мировое сообщество, и не в его интересах «светиться» на экране телевизоров, отнимая у президента медийную славу. К тому же Майкл Помпео давно знает, как преподносить своему “патрону” не самые приятные мировые новости.

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