По словам американского СМИ «Axios», президент Америки Дональд Трамп готовит серьезную кадровую рокировку в Белом Доме, и первым без высокого поста останется глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон – у него явные недопонимания с Дональдом Трампом. Замену в лице главы ЦРУ Майкла Помпео президент США уже нашел.

Американская газета «Axios» уверяет, что Дональд Трамп уволит действующего главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона, поставив на его место Майкла Помпео из ЦРУ. Глава государства не нашел общего языка с главой Госдепартамента: издания пишут о целом ряде скандальных ситуаций между Трампом и Тиллерсоном, хотя некоторые из них были названы фейковыми. Например, президент США сам объявил, что Тиллерсон не обзывал его «идиотом» после визита Трампа в Пентагон. А сообщение о том, что после «бойни в Лас-Вегасе» Трамп позавидовал популярности Тиллеросона – правда: по мнению главы США, лицо Госсекретаря не исчезало с экранов, все внимание было приковано к нему, комментарии давал Рекс Тиллеросн, а не Трамп. С Майклом Помпео Трампу работается намного спокойнее: он научился правильно общаться с президентом.

Рокировка в администрации президента США если и произойдет, то не раньше 2018 года: ее так или иначе воспримут негативно. Зато в выбранной кандидатуре Дональд Трпамп не сомневается: Помпео хорошо восприняло мировое сообщество, и не в его интересах «светиться» на экране телевизоров, отнимая у президента медийную славу. К тому же Майкл Помпео давно знает, как преподносить своему “патрону” не самые приятные мировые новости.