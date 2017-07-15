Путин и Агаларов: глава компании «Крокус» Арас Агаларов был уверен, что российский президент поладит с Дональдом Трампом

Один из подрядчиков, которому Владимир Путин доверил строительство стадионов к ЧМ-2018, миллиардер Арас Агаларов рассказал, как сложатся российско-американские отношения. Он по роду деятельности знает и Путина, и «строительного магната» Трампа, потому был уверен, что две яркие личности поладят.

Миллиардер Арас Агаларов может похвастаться тем, что по долгу службы хорошо знаком и с Дональдом Трампом, и с Владимиром Путиным еще с тех времен, когда они не имели друг к другу отношения. Для Владимира Владимировича Агаларов строил в 2011 году стадионы – его фирме «Крокус» поручили Ростов и Калининград. Строитель тогда не знал, справится ли с задачей: предстояло работать на насыпных грунтах, но он выполнил свою работу в срок. А Дональд Трамп почтил визитом Агаларова в 2013 году – захотел посмотреть на «Крокус Сити-Холл» и присутствовать на конкурсе «Мисс Вселенная».

Сейчас Арас Искандерович Агаларов смеется: Путин и Трамп вживую друг друга ни разу не видели до саммита G-20, а он имел честь общаться напрямую с обоими. Никто из лиц, сопровождавших В. В. Путина в Гамбурге, не знал, чего ждать от «реального» Трампа, а Агаларов был уверен в успехе переговоров.

Давая интервью перед встречей Путина и Трампа, Арас Искандерович отмечал, что Дональд Трамп будет с президентом России вести беседу на высоком уровне, а у них все было боле корпоративно, как у двух строительных олигархов. Но лидеры сверхдержав остроумны и харизматичны, общий язык должны найти, к тому же Трамп хорошо говорил о России четыре года назад. Другое дело, Парламент давит на лидера США. Но Дональд Трамп умеет лавировать, приспосабливаться, терять, снова находить – не каждый сумеет достойно пережить банкротство.

Несмотря на распространяющиеся слухи о том, что Арас Агаларов и его сын как-то повлияли на выборы в США, олигарх уверен, что бизнесу нечего делать в политике. Даже за консультациями к нему не обращались перед саммитом G-20, бизнесмен считает, что это нормально.