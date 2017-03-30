Путин осудил несанкционированные акции протеста, заявив, что они могут привести к «Евромайдану» и «Арабской весне»

Владимир Путин осудил проведение акций протеста в России 26 марта. Президент напомнил, что все аналогичные митинги всегда заканчивались не очень хорошо. В качестве примеров глава государства привел «Арабскую весну» и украинский «Майдан».

Президент РФ В.В. Путин, наконец, подробно прокомментировал прошедшие несколькими днями ранее акции протеста в российских регионах. Глава государства согласился, что проблема коррупции в стране существует, но отметил, что в последние годы она стала меньше. Об этом свидетельствуют, по его словам, социальные опросы.

Кроме того, Владимир Владимирович признал и то, что люди имеют право выражать свою позицию, в частности, отношение к коррупции. Но при этом президент считает, что такие акции не должны выходить за рамки закона. Тот же, кто выходит за рамки законодательства, должен нести ответственность в его соответствии.

Путин отметил и попытку политических сил «пропиариться» на ситуации. По его словам, все политические силы должны использовать митинги для улучшения ситуации в стране, а не для собственной «раскрутки». При этом президент не назвал, чьи имена подразумевает под понятием «политические силы».

Напомнил глава государства и о том, к чему приводят незаконные массовые протесты. Путин привел исторические примеры – «Арабскую весну» и «Евромайдан», напомнив, как все начиналось в тех случаях и к какому хаосу это привело.

Напомним, массовые акции протеста прошли по регионам 26 марта и объединили в целом около 70 городов.