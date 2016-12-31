Путин отчитал Пескова: пресс-секретарь закрыл глаза во время послания Федеральному собранию

Путин отчитал Пескова за то, что пресс-секретарь Кремля закрыл глаза во время послания Федеральному собранию. Получается, послание было настолько скучным, что во время обращения некоторые представители аппарата президента спят. Но Дмитрий Песков ответил, что камера засняла его в момент «суперконцентрации», в которую он погрузился. Но Путин потребовал дать оценку моментам и акцентам, которые звучали именно во время «суперконцентрации» Пескова.

Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на программу «Международная пилорама» с гостем в лице Дмитрия Пескова. Чиновник и не стал скрывать, все равно его с закрытыми глазами видел телезрители. Ответ о том, что акценты расставлены верно, а ряд моментов достигнет целевой аудитории, Путина не устроил. Не может судить о послании тот, кто «проспал все это время». Дмитрий Сергеевич признался, что чуть не провалился сквозь землю, а желание было лишь одно – сделать себе харакири, то есть «суицидальное». У Владимира Владимировича, по словам его пресс-секретаря, практически не бывает дней, посвященных отдыху от дел, и потому он требует от подчиненных такой же собранности, а не «суперконцентрации».

ТАСС, ссылаясь на пресс-центр Кремля рассказывает, как Путин будет проводить Новый Год. Чиновники, министры и силовые ведомства даже в новогоднюю ночь будут обрывать телефоны главы государства, не давая ему отдохнуть и заняться спортом. Хотя глава РФ и в хоккей играет, и плавает, и любимым собакам должен время уделить. Насчет новогоднего меню президента пресс-центр умалчивает.