Путин принял отставку Леонида Маркелова с должности главы Марий Эл и назначил ему замену

Владимир Путин официально утвердил отставку Леонида Маркелова с должности главы Республики Марий Эл. Текст президентского распоряжения опубликован на сайте кремлевской администрации. На смену Маркелову на это должности глава государства выбрал Александра Евстифеева.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о возможной отставке Маркелова с его должности, которую, как отметил сам Путин, он занимал шестнадцать лет. Причиной отставки стало желание самого Леонида Маркелова. На встрече с Евстифеевым глава государства отметил, что Леонид Игоревич «попросился» занять другое место работы.

Как сообщает агентство «Интерфакс» для Александра Евстифеева должность главы региона будет временной. Он будет исполнять обязанности как минимум до следующих выборов, которые запланированы на сентябрь текущего года. Почему Маркелов решил прекратить свои полномочия досрочно, не дожидаясь выборов, не сообщается.

Интересно, что ни Владимир Путин, ни пресс-служба Кремля, ни даже представители руководства Республики Марий Эл не смогли прокомментировать информацию о новом месте работы Леонида Маркелова. Так, в пресс-центре региональной администрации, отвечая на этот вопрос, сообщили, что в настоящий момент Маркелов находится на каком-то мероприятии, но деталей по поводу его отставки называть не стали.

Что касается Евстифеева, то тот принял предложения главы государства без раздумий. А на встрече с президентом отметил, что перед ним стоит «огромная ответственность».