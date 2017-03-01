Путин считает, что споры России и Белоруссии являются нормальными и будут разрешены. Глава РФ отметил, что минской стороне продолжают отказывать помощь.

Лидер России заявил, что Москва имеет заинтересованность в поддержке своих соседей, экономики этой страны. На сегодняшний день страны занимаются поиском решений возникших споров: «Поддержка экономики Белоруссии является не выброшенными денежными средствами, а просчитанными действиями для будущего результата. Экономика нашей страны получит только выгоду, так как усилится синергетический эффект страны, а также повысится общая конкурентоспособность».

Что касается споров, Владимир Владимирович отметил, что они всегда присутствуют, так как стороны вправе отстаивать собственные интересы. Он добавил, что несмотря на разногласия рынок РФ всегда открыт для производителей соседнего государства, а предприятия Белоруссии получают нефть России без пошлин: «Уверен, мы сможем найти выход из каждой трудной ситуации».

Напомним, РФ на белорусской границе планирует создание пограничных зон. По словам властей страны, данное решение необходимо, как мера безопасности, после принятия Минском отмены визового режима для определенных государств.