Путин уволил главу Удмуртии из-за подозрений в коррупции

Недавно российский лидер подписал свой указ о досрочном смещении с должности главы Удмуртии из-за того, что тот больше не вызывает доверия у правительства. Об этом журналистам сообщили официальные представители Кремля.

Вчера следственный комитет начал проведение проверки по факту получения Соловьевым крупных взяток от строительных компаний, занимающихся постройкой мостов в регионе. Как подозревает следствие, глава Удмуртии получил от этой компании сумму размером более 139 млн. рублей.

Сейчас соловьев задержан и находится в Москве, где в ближайшее время ему предъявят официальное обвинение. Напомним, Александр занимал свою должность с зимы 2014 года.