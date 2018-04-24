Рамзан Кадыров готов «посадить» Трампа и Меркель

Рамзан Кадыров прокомментировал антироссийские санкции Запада, дав понять, что в Чечне готовы к ответным мерам. Чеченский лидер решительно заявил, что Трамп и Меркель будут задержаны, если появятся на территории Республики.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров дал интервью, в котором рассказал о геополитической обстановке в мире. Глава Республики возложил ответственность за войну в Сирии на западные страны, а также рассказал об антироссийских санкциях Запада и ответных действиях России и Чечни в частности.

Кадыров упомянул, что Чечня тоже принимает ответные меры в отношении США и Евросоюза после их санкций. Проявляться они будут в разных форматах: к примеру, если Дональд Трамп или Ангела Меркель приедут на территорию Чеченской Республики, их тут же ждет, по словам Кадырова, задержание и арест.

«Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим», — уверил Кадыров.

Также западные лидеры не смогут открыть финансовые счета в Чечне, поскольку в таком случае они тут же будут заблокированы. Помимо прочего, Кадыров от имени всего чеченского народа, в том числе от имени крупных чиновников и генералов, выразил готовность воевать на стороне России, если стране придется защищаться от вражеской агрессии.