Рамзан Кадыров: политологи объяснили, зачем Кадырову нужна народность рохинджа из Мьянмы

Политологи России, особенно оппозиционные, пытаются понять, зачем Кадырову, главе Чечни, нужно так рьяно заступаться на народность рохинджа из Мьянмы. Обычно за самыми человеколюбивыми поступками политиков политологи видят второе дно. По словам эксперта по вопросам Центральной Азии, Рамзан Кадыров метит в лидеры всех мусульман Российской Федерации, а не только Чечни, а рохинджа – повод себя проявить.

Политологи, разбирающиеся в вопросах Средней Азии, отмечают, что народность рохинджа, ее безопасность, отсутствие геноцида в Мьянме – не цель Рамзана Кадырова, а просто средство для достижения личных целей. Цель у политика несколько иная – он видит себя главой всех мусульман РФ, а годами угнетаемая народность – повод показать себя в выгодном свете. Даже ООН знает, что на границе Мьянмы с Бангладеш то и дело имеют место быть конфликты бирманцев и рохинджа. Организация называет народность одной из самых несчастных и угнетаемых, но ни в одной стране мира, кроме РФ, рохинджа не стали поводом для демонстраций.

По словам экспертов, Рамзан Кадыров понимает, что если его патрон сложит свои президентские полномочия в 2018 году – ему придется выживать без Владимира Путина, в новой России. А мобилизовать народ, вдохновить его идеей, вывести на улицы демонстрацию, которую никто не разогнал, Рамзан Кадыров умеет. К тому же мусульманам импонирует его исламская идентичность, которая может оказаться сильнее российской.

Сам Кадыров признает, что реально оценивает свои возможности, но будь его воля – он бы наказал Мьянму за рохинджа ядерным ударом, хотя не может отправить даже войска. Поэтому призывы некоторых особо рьяных мусульман в Интернете глава Чечни назвал нереальными.