Разговор Путина и Трампа: в Москве и Вашингтоне положительно оценили итоги телефонной беседы своих лидеров

Вчера, 28 января, состоялись первые переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после вступления последнего в должность Президента США. В Кремле назвали итоги разговора положительными, а Вашингтоне также остались довольны проведенной беседой лидеров двух стран.

До этого Путин и Трамп беседовали друг с другом только один раз. Произошло это сразу же после победы Дональда Трампа на выборах. Последний же их разговор начался с поздравлений Владимира Владимировича. Детали самих переговоров не раскрываются. Из официального сообщения пресс-центра Кремля известно, что лидеры стран говорили о международном терроризме, сирийском кризисе и ситуации на Украине.

Из сообщения Кремля также стало известно, что Россия положительно оценила итоги переговоров. По сведениям официального Кремля, стороны договорились в дальнейшем тесно и на равных засадах сотрудничать по ключевым международным вопросам. В Вашингтоне опубликовали аналогичное сообщение, назвав звонок российского президента «важным шагом».

Незадолго до этой телефонной беседы Дональд Трамп распорядился начать процесс снятия санкций с России, которые в последние дни своей работы продлил Барак Обама.

В ходе предвыборной программы Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что в случае своей победы будет налаживать отношения с Россией. В свою очередь, Москва также неоднократно выражала свою симпатию кандидату Трампу.