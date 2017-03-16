Реальна ли монархия на сегодня для современной России?

Возвращать Россию обратно в СССР не хочет практически никто из политиков, зато вернуть монархию вроде той, которая в Британии, но лучше с царем Николаем ІІ во главе не прочь многие. С ними спорят сторонники демократии: это тем более пройденный этап. А ток-шоу, в свою очередь, сталкивают теоретиков лбами и устраивают интерактивные голосования в прямом эфире.

В спорах о целесообразности престолонаследования доходит до абсурда: главный коммунист страны Геннадий Зюганов хочет «святую Русь», при наличии мумии Ленина в Мавзолее, а Владимир Жириновский заявляет, что и то, и другое невозможно. Святость, но светская справедливость – идеалы господина Зюганова: он понял, что идеи В. И. Ленина отжили свое. Монархия – предложение Сергея Аксенова, нынешнего главы Крыма, но оно имеет ряд оговорок. Главная – «нельзя войти дважды в одну и ту же воду». Как и любая форма правления, монархия переживала начало, развитие, «золотой век», упадок и уже откровенное гниение и отмирание. В период «отмирания» страной и царь правил нужный для истории – мягкотелый, безвольный Николай ІІ. А современную президентскую власть не надо недооценивать: президент имеет влияние куда большее, чем все цари и генсеки СССР.

Владимир Жириновский тоже уверен, что президент – тот же царь, но передавать по наследству «престол» — это уже слишком, и вообще опасно. Дети у царей рождаются не самые лучшие, нередко бездарные и безынициативные вроде принца Чарльза. При этом монархию можно трансформировать под нынешние реалии: «Верховный Правитель» 6-7 лет правит, а преемника выбирает не весь народ, что-то вроде «русского собора», элита, выбранная по определенной квоте. Что же касается Аксенова, то нельзя сказать, что он требует обратно царя: политику не нравится демократия в ее украинском и западном вариантах да еще и с внешним врагом в их лице.