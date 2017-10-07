Реинтеграция Донбасса: Украина сделала невозможным мирное разрешение конфликта

Верховная Рада Украины объявила Россию страной-агрессором и свела на нет все попытки разрешить конфликт на Донбассе мирно. Проект «реинтеграция Донбасса», предложенный Петром Порошенко, исключает переговоры, нивелируя решения «Минска-2».

Проект под громким названием «Реинтеграция Донбасса», предложенный Петром Порошенко сегодня, 6 октября, предполагает полное нивелирование решений «Минска-2», отсутствие попыток мирно поговорить с Россией и объявляет РФ страной-оккупантом. Обсуждения сопровождали драки депутатов, а на улице в это время митинговали радикальные партии. Законопроект обозначает полноценную войну в Донецкой и Луганской области: все, кто воюет в ЛНР и ЛНР на стороне Украины, будут объединены не перед началом СБУ и МВД, а Минобороны, операция будет называться не АТО, а ОПОУ. Украину будут «освобождать» от «страны-агрессора» агрессивными методами, а армия, устанавливая мир, будет применять силу. О правах лиц, которые считают себя гражданами непризнанных республик, речи не шло, об их безопасности тоже ничего не говорилось. Неожиданно для многих народный депутат Надежда Савченко выступила против странного законопроекта и заявила, что насильно Украина не станет целой и неделимой, мнение противоположной стороны придется учесть.

Российский эксперт Олег Бондаренко отмечает: Украина потеряла бывшие земли окончательно, приняв позорный законопроект – Донбасс теперь точно не вернется. А у непризнанных республик достаточно сил и боевого потенциала, чтобы не вернуться и отбить любую агрессию Украины в рамках ОПОУ. ЛНР и ДНР точно так же не будут ограничены в своем праве отбиваться, как и Украина дала себе право на ведение войны. Россия, как и ряд других стран мира, пока не признала новые республики, но теперь она пересмотрит свое мнение.