С 2014 года Украина ведет разговоры о том, что Крым будет «реинтегрирован» и вернется в ее состав. Вот и сейчас Киев представил анонс возвращения полуострова, а сам Крым называет разработчиков данного документа идиотами. Вадим Черныш занимает пост министра по вопросам Крыма, который «временно аннексирован», и рассказывает прессе Украины о своем плане реинтеграции.

По словам Вадима Черныша, вернутся в состав Украины не только Крым, но и Донбасс, по возвращению последнего уже утвержден документ. Донетчанам предоставят возможность получать образования дистанционно, в украинских ВУЗах, чтоб они не зависели от высшего образования России. Нечто подобное готовится и по Крыму – ему Украина тоже намерена оказывать различные административные услуги. Экономики эти постановления не будут касаться, никакой торговли с Крымом быть не может, затронут только социальный сектор. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что безвизовый режим со странами ЕС для крымчан подтолкнет полуостров к возвращению в Украину.

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил, что крымчане не позволят себя никуда «перемещать» и «реинтегрировать». Каждого, кто к ним сунется с «налаживанием связей с Украиной», они «реинтегрируют» в ближайшей травмпункт. Крымчане сами выбрали себе судьбу, и такие законопроекты Украины считают «бусами для папуасов». И должность «министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» они считают лишней для Украины. Аннексии не было, был референдум 2014 года.