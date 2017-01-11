«Росгвардия» России: травматические пистолеты для самообороны отменять не будут

«Росгвардия» РФ сообщает: травматические пистолеты для самообороны отменять не будут, и новый год не принесет изменении в оружейное законодательство. Советник главы «Росгвардии» Александр Хинштейн успокоил население в Twitterе. Инициатива по данному запрету принадлежала сотрудникам МВД, которые перешли в «Росгвардию», а они руководствуются своим опытом.

Хинштейн объяснил: об запрете поползли только слухи, и никто запрещать ношение «травматики» и ограничивать ее не собирался. Но организация «Право на оружие» тут же раздула ажиотаж, выступая за отмену постановления, которого не было. Никто пока не запрещает лицам, прошедшим нарколога психиатра, оборонять свой дом и родных. ОО «Право на оружие» сочли запрет опасным и демократичным, но запрета не было. Это тот случай, когда органы в лице «Россгвардии» согласны с активным населением – убить из травматики нельзя, можно только покалечить, вызвать болевой шок, остановив бандита. Россия уже поняла, что если запретить «пневматку», то россияне будут из страха носить «холодное оружие» — кухонные ножи.

Согласно «Интерфаксу», «Росгвардия» объявила свои приоритетные задачи на 2017 год, и среди них не значится запрет оружия. Структура будет и дальше формировать свои тесные ряды, поддерживать порядок на Кубке Конфедерации по футболу и повышать в глазах населения имидж исполнительной власти РФ. Запрет на конституционное право на безопасность «Росгвардии» авторитета не добавит.