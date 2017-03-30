Российская сторона уверена в объективности оценки апелляции Украины по делу о долге

Украинская апелляция в деле насчёт задолженности России трех миллиардов долларов должна будет рассмотрена судом объективно. Об этом сегодня заявил министр финансов России — Антон Силуанов.

Как стало известно, украинская сторона собирается подать апелляцию в лондонский суд. Её рассмотрение отнимет некоторое время у суда, но министр финансов РФ абсолютно уверен, что она будет объективно рассмотрена Лондоном.

Также министр добавил, что Россия примет все нужные меры, которые позволят вернуть долги с Украины в размере трёх миллиардов долларов. Более того, к общей сумме долга будут прибавлены проценты, которые натекли за время просрочки выплаты.