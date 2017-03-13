Российский банк «Сбербанк» в Киеве замуровывают правые радикалы

Правые радикалы Андрей Белецкий и Олег Петренко в Киеве замуровали вход в российский банк «Сбербанк» на Золотых Воротах. Этой странной акцией 13 марта они словно давали понять, что если Порошенко не хочет позакрывать все российские банки в Украине, то они будут замурованы. Активисты таскали шлакоблоки, а единомышленники по «Национальному корпусу» месили цемент. Ролеты на витринах банка депутат велел залить монтажной пеной.

Российские банки, по мнению Белецкого, не должны функционировать в Киеве, тем самым финансируя «смерти детей Донбасса». «Правсеки», которые уже третий год всем толкуют про «детей Донбасса», помогали делать цемент и носить блоки. Российские банки, по мнению активистов, работают в Украине только за счет взятом и коррупции, и этому необходимо положить конец. Параллельно неизвестные активисты по всей Украине 11-12 марта вывели из строя банкоматы российских банков в Украине. Они не стали для этого нанимать хакеров, они просто залили их монтажной пеной. При этом документы ДЛНР украинские дочерние организации «Сбербанка» не принимают и не признают.

Радикалы не спросили у главных потребителей услуг «Сбербанка», у киевлян, какого они мнения. А люди в ходе социологического опроса сказали, против закрытия любых банков в принципе. Газета «Экономика сегодня» ожидала подобного, но некоторые украинцы дали понять, что России надо сказать спасибо. Видя, как ее ненавидят, она не свернула свою банковскую деятельность, а продолжает работать, несмотря на «акции» подобного рода. Ведь «свято место пусто не бывает», и возможно господин Белецкий очищает дорогу европейским банкам.