Владимир Сафронков в ООН резко парировал выпад представителя Великобритании в адрес России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не видит в его словах ничего оскорбительного по отношению Мэттью Райкрофту. Наоборот, такая реакция является оправданной и допустимой.

Владимир Сафронков подверг острой критике позицию Великобритании, касающуюся Сирийской республики. Мэтью Райкрофт стал обвинять российские власти в том, что они применили вето на проект резолюции ООН по Сирии, предложенный Западом, и заявил, что РФ злоупотребляет своими правами, поддерживает режим Асада, а также применяет по отношению к сирийцам химоружие. По его словам, Москва в этом вопросе полностью потеряла доверие.

Сафронкин ответил, что Райкрофт специально пытается создать препятствие для усилий специального посланника ООН по Сирийской республике Стаффана де Мистуры, а также дестабилизировать деятельность Совбеза, нагнетая там враждебность и конфронтацию. Он ответил представителю Великобритании, что те боятся сотрудничества России с США и позволил себе еще пару резких выпадов, когда попросил Майкрофта ответить за свои слова и смотреть ему при этом в глаза.

Пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков пояснил, что темы и дискуссии, возникающие на встречах Совета Безопасности ООН часто остры, так как затрагивают будущее любых международных отношений. Постоянный представитель РФ при ООН Владимир Сафронков не мог в критической ситуации быть мягкотелым, иначе это может привести к негативным последствиям.