Дональд Трамп, вступив в должность президента США, отменит большую часть тех санкций, которые «на прощание» оставил Барак Обама. Действующий 44-ый президент не простил Кремлю «хакерские атаки» со стороны РФ, которые привели Трампа к власти. Но в своем интервью Трамп назвал заявления предшественника «смехотворными». Или это – попытка Обамы побольнее задеть «преемника» через Россию, с которой у Трампа хорошие отношения.

Как сообщает www.newsru.com, выбранный президент лично встретится с разведкой, чтоб ознакомится с ее данными относительно кибератаки. Но со своей стороны он считает: пора прекратить «холодную войну» с Россией, две страны способны на «более высокое и доброе», чем санкции. Ничего, кроме скепсиса по поводу «кремлевских кибератак» Трамп не испытывает, но в интересах своего народа поговорит со спецслужбами. Ни хакеры РФ, ни ошибка при пересчете голосов не могли привести к власти демократку, поскольку народ этого сам не хотел. Даже Европа, которая была на стороне Клинтон почти всецело, скепсис республиканца разделяет и в «хакеров Путина» не верит.

CNN рассказало, как ответил Владимир Путин на санкции США. Англо-американская школа в Москве будет закрыта, поскольку США высылает российских дипломатов. Там учатся, пребывая в России, дети послов Англии, США и Канады. Для дипломатов стран так же закрыт дом отдыха в Серебряном Бору. В Кремле понимают, от кого и почему исходит эта «агрессивная внешняя политика». Но срочного ответа не будет – Обама освобождает от своего присутствия Белый Дом США.