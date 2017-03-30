Сенатор Иркутской области призывает проверить факты материала «Он вам не Димон» на соответствие действительности

Сенатор Иркутской области предлагает провести расследование, связанное с доходами премьера РФ, по мотивам ранее опубликованного документального фильма «Он вам не Димон». Автором обвинений стал фонд Алексея Навального, позиционирующий свою деятельность, как борьбу с коррупцией.

Во время проведением Советом Федерации заседания Вячеслав Мархаев, занимающий должность сенатора Иркутска, выдвинул предложение о расследовании дела Медведева, по материалам исходя из коррупционной работы фонда Навального.

«Сначала необходимо потребовать от полиции и Генпрокуратуры провести расследование фактов, которые связаны с владениями российского премьера. Нужно узнать, соответствуют ли эта информация действительности», — заявил Мархаев.

Напомним, в начале текущего месяца фондом Навального был опубликован видео-материал, который назван «Он вам не Димон». По словам их авторов, данное расследование раскрывает все имеющееся имущество и доходы Дмитрий Медведева. Немного позже Алексей Навальный организовал митинги, которые призывали расследовать это дело. Митингующие выступали против коррупции власти. Несмотря на то, что марши были несанкционированные и правоохранительные органы предупреждали о применении мер, при необходимости, митинги все же состоялись. В столице РФ полиция арестовала около 900 участников митинга, был задержан и организатор.