Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что президент РФ Владимир Путин должен остаться на своей текущей должности пожизненно. Такое мнение чиновник выразил в ответ на просьбу прокомментировать мнение о введении в России монархической системы правительства.

Сергей Аксенов уверен, что Владимир Путин является лучшим президентом из всех возможных кандидатов в России. По его словам, глава государства вполне заслуживает того, чтобы быть избранным на этой должности пожизненно. Аксенов доволен абсолютно всеми действиями российского лидера и уверен, что России не нужна «демократия в том виде, в котором ее навязывают».

По словам крымского чиновника, если бы такой человек, как Путин был во главе царской России, она бы процветала, как никогда прежде. А если бы Владимир Владимирович возглавлял бы Советский Союз, то СССР никогда бы не распался, — считается Аксенов.

По мнению чиновника, современной России не нужна демократия как форма правления. Он считает, что у страны есть собственные православные традиции и принципы государственного строя, которые подходят ей больше, чем любые другие.

Таким образом, Аксенов открыто выступил за введение монархической формы правления в России и посчитал, что Владимир Путин стал бы наиболее успешным монархом во главе страны.

Интересно, что сам президент не стал комментировать такие комплименты в свой адрес, а пресс-секретарь Песков заявил, что Путин старается не предавать значения такого рода разговорам.