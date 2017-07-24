Северный поток-2: Еврокомиссия выработает план действий в ответ на экономические меры США

“Северный поток-2”: Еврокомиссия соберется для срочного обсуждения готовящихся новых санкций США против РФ и Ирана, и своего возможного ответа по поводу мер США, направленных, как против РФ, так и против европейских компаний в составе “Северного потока-2”. Заседание состоится в среду, двадцать шестого июля, где будет рассмотрен документ с несколькими вариантами сотрудничества с Америкой.

По сообщению “РИА Новости”, Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии, призвал ее членов собраться в среду для срочной выработки плана действий в ответ на экономические меры США против России и Ирана.

В частности, на рассмотрение Европейской комиссии будет представлен спецдокумент, где предусмотрено несколько вариантов сотрудничества с Америкой в новых условиях. В связи с возможным вступлением в действие новых санкционных мер, под удар будет поставлена не только Россия, но и многие энергетические и другие компании Европы в составе “Северного потока-2”.

В специальном документе сказано, что Европейской комиссии необходимо быть готовой к ответным действиям в самое ближайшее время. Ожидается, что Бельгия потребует от Дональда Трампа письменного или простого публичного заявления о том, что новые санкционные меры никак не коснутся интересов стран Европы. Не исключается и принятие Евросоюзом контрмер в соответствии с нормами ВТО.

Напомним, что в субботу, американский парламент разработал законопроект о введении санкций против России и Ирана. После голосования он пойдет на подпись президента Трампа, и только после этого вступит в силу.