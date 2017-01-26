Сирия последние новости: Дамаск и оппозиция сумели договориться в Астане

Легитимная сирийская власть Башара Асада и курдская оппозиция сумели найти в Астане общий язык. Двухдневный переговорный марафон был очень непростым: стороны долго не могли найти компромиссы, отстаивали только свои интересы, не обошлось без помощи стран-гарантов. Турция, Ирак и Россия остались довольны результатом.

Одним из главных достижений переговорного процесса стал тот факт, что курдов и режим Асада вообще удалось усадить за стол переговоров. Без посредников в лице стран, напрямую заинтересованных в мирной жизни в САР, сирийцы не пришли бы к соглашению. Они долгое время не хотели смотреть друг на друга напрямую, строить хоть какие-то отношения, формировать диалог. Казалось, что власть и оппозиция радуются тому, что мирные переговоры каждый раз срываются. Но теперь прекращение огня будут контролировать страны-посредники.

Алексей Лаврентьев, представитель России в Сирии, подчеркнул, что теперь каждый, кто откроет на мирной территории Сирии огонь, будет считаться террористом вне закона. Его взгляды и политические предпочтения никого не будут интересовать, а нарушения перемирия и прав человека со стороны режима Асада невозможны. Правительственные войска первые назовут предателем того, кто откроет огонь после подписания договоренностей, а вооруженные столкновения с войсками ИГИЛ будут согласованы. Под эгидой ООН пройдут дополнительные переговоры в Женеве 8 февраля.