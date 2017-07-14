Сирия последние новости: Париж и Вашингтон не будут требовать отставки Асада

Последние новости Сирии говорят о том, что Париж и Вашингтон больше не намерены требовать отставки нынешнего лидера Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом рассказал Эммануэль Макрон после переговоров с главой Америки, — информирует издание «РИА Новости».

На днях состоялась пресс-конференция главы Франции, после прошедших переговоров с американским президентом. Макрон заявил, что в контрактной группе, задачей которой является формирование дорожной карты по сирийскому будущему после завершения военных действий, должны быть члены СБ ООН, а во время переговоров присутствовать представитель Асада. Также он отметил, что Париж больше не намерен настаивать, чтобы президент САР оставил свои полномочия. После переговоров Дональд Трамп заявил, что сейчас выполняется работа, направленная на организацию второго сирийского перемирия.

По словам Елены Супониной, которая является востоковедом, а также советником директора Института стратегического исследования, в позициях этих двух стран наблюдается серьезные изменения. На это повлияла недавняя встреча глав стран с Путиным, состоявшаяся в Гамбурге. Действия Парижа и Вашингтона также говорят о том, что у стран пока нет альтернативы Асаду. Несмотря на заявления президентов, по утверждению российского эксперта, нужно не забывать, что слова и действия Трампа могут в реальности расходиться. Супонина отмечает: чтобы понять, что стоит за подобными заявления американского главы, следует немного подождать.