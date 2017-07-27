Сирия последние новости: Москва и Дамаск договорились о размещении российской авиагруппы ВКС в Сирии. Соответствующий документ был подписан президентом РФ. Эту новость опубликовали на официальном правовом сайте государства.

На днях российский лидер выполнил утверждение протокола, который относится к соглашению РФ и Сирии о размещении авиагруппы ВКС на сирийской территории. Данная информация появилась на официальном правовом портале. В протоколе речь идет о размещении этой группы, ее имущества, а также важные вопросы, которые касаются обеспечения ее работоспособности.

Документ информирует, что данное соглашение действует на протяжении 49 лет. Отмечается, что договор будет автоматически продлен по истечению 25-летнего срока. Такое условие действует лишь в том случае, если до этого времени одна из сторон не примет решение прекратить действие подписанного документа. Также, исходя из соглашения, сирийская сторона передает на весь срок в пользование аэродром Хмеймим.

Необходимо отметить, что лидер России внес в Госдуму законопроект, в котором подняты вопросы размещения авиагруппы ВКС в ближневосточных странах. Более недели ушло на рассмотрение вопроса, но парламент все же утвердил его. Напомним, весной прошлого года большая часть группы ВКС была выведена из Сирии по решению российского президента. Это было принято по причине успешно выполненных целей. Военные летчики страны наносят удары по террористам в Сирии с осени 2015 года, после официальной просьбы Асада.