Скандал в евразийском семействе: Беларусь и Астана ставят под сомнение сам факт ОДКБ

Беларусь и Астана ставят под сомнение сам факт ОДКБ, поскольку Казахстан пока не хочет связываться с крымским бизнесом. Об этом пишет журнал «Forbes» в Казахстане, ссылаясь на другие издания делового мира. Статус Крыма пока не определен, не весь мир уверен, что крымчане сами выбрали свою судьбу – для ряда стран это «аннексия». В свою очередь Астана надеется, что Россия и Украина придут к компромиссу, а если нет – МИД страны согласен долго ждать.

«Газета. ру» добавляет: Беларусь не устраивает ОДБК как форма интеграции, глава государства Александр Лукашенко демонстративно проигнорировал саммит, другие члены все-таки сумели высказать свои недовольства таможенным союзом. Таможенный кодекс ЕАЭС все-таки был подписан и без Белоруссии, четырьмя странами из пяти. Таджикистан, Россия, Казахстан, Армения и Киргизия договорились между собой, но Казахстан ничего не стал подписывать до урегулирования «крымского вопроса». Киргизию, которая тоже по началу «пошла на принцип», сумели уговорить – Атамбаев утвердил Кодекс, но за собой оставил право стоить или не стоить со странами ЕАЭС торговые отношения. Намечался саммит с Санкт-Петербурге как торжественное долгожданное протокольное мероприятие с семью главами стран, но все пошло иначе.

Лукашенко, по словам экспертов, не явился потому, что его не устраивают цены РФ на российский газ: 73 $ за 1 тыс. кубометров — очень много для страны, которая Росси за газ еще и должна 340 млн. долларов. Но территориально Беларусь находится в очень неоднозначном положении – рядом ЕС, НАТО, проблемная Украина с проблемным Крымом. Недовольны все, даже Армения, у которой меньше всего претензий, но и игнорировать встречи такого уровня неэтично.