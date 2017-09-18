США уничтожит КНДР: Совет Федераций ООН назвал угрозы Америки фарсом

Совет Федераций ООН считает, что все угрозы США уничтожить КНДР – не более чем фарс, и постпред США Никки Хейли создаст такими высказываниями только лишние проблемы для Америки. Одна страна не может уничтожить другую, какой бы та ни была, а Пхеньян нужно пытаться посадить за стол переговоров.

ООН выразила недовольство словами поспреда США в Организации Никки Хейли – ее высказывания об уничтожении КНДР способны только еще больше разозлить Пхеньян, а агрессивную страну нужно до последнего приглашать за стол переговоров. Даже РФ в лице Госдумы сожалеет о том, что США теряют былую дипломатичность и опустились до прямых угроз. Пока Америка давит на Северную Корею санкциями экономического и политического характера, но дело может дойти и до военных действий. Совфед ООН осуждает каждого, кто размышляет о войне как о детской прогулке – это трудности, это смерти, потому не стоит упражняться в остроумии, провоцируя неуправляемую страну.

Россия считает единственным способом урегулирования отношений с Северной Кореей дипломатические переговоры: даже санкции не подействуют на КНДР, которая полноценно торгует только с Китаем. Другое дело – дипломатия США и их союзников на данный момент оставляет желать лучшего: вместо того чтобы попытаться повлиять на Пхеньян, ему угрожают. К тому же Америка должна понимать, что любую страну можно превратить в марсианский пейзаж, но заплатить за это придется огромную цену. Чего стоит опыт вторжения США в Ирак.