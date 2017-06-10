Тереза Мэй, несмотря на неудачные выборы, остается на посту премьер-министра Великобритании. Сейчас руководитель консерваторов приступила к формированию нового кабинета министров. Разрешение на это было получено от королевы Соединенного Королевства.

На днях в Великобритании прошли парламентские выборы. Руководитель консерваторов Тереза Мэй ожидала получения большинства в Палате общин. Для этого ее партии нужно было набрать 326 мест, но по итогам голосования им досталось лишь 318 мест. К такому исходу консерваторы не были готовы, так как Тереза Мэй надеялась укрепить позиции. Но, как стало известно, консерваторы утратили прежнее большинство. Теперь крупной партии придется делить власть.

Стоит отметить, что по итогам выборов Британия имеет подвешенный парламент. Ранее не наблюдалось, чтобы ни одна из партий не смогла набрать нужное количество мест для самостоятельного формирования кабинетов министров. Сообщается, что Тереза Мэй уже получила разрешение от королевы Соединенного Королевства на формирование правительства. По ее словам, она планирует сформировать такой кабинет министров, который гарантировано обеспечит Великобританию стабильностью и определенностью, делая ставку на борьбу с терроризмом и завершением «Брекзита».

Джереми Корбин, который является лидером лейбористской партии, заявил, что консерваторы потеряли голоса, поэтому им необходимо задуматься о правительстве, которое будет представлять интересы всего народа.