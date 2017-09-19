Турция решила провести военные учения перед голосованием за существование Курдистана

Народность курдов хочет иметь свое независимое государство на территории Ирака и готовится к референдуму. Через неделю уже станет известно, появится на картах новая страна, названная Курдистаном, или нет, однако Турция не согласна с референдумом. На границе с Ираком турецкие войска устроили маневры, видимо, желая припугнуть курдов.

Турция не согласна с тем, что народность курдов хочет иметь собственную страну, и считает намеченный на 25 сентября референдум угрозой своей безопасности. Поэтому Турция не угрожает курдам открыто, а дает им понять, что время говорить о Курдистане пока не наступило. США тоже уверены, что о создании самопровозглашенной страны еще рано думать: для начала должен решиться вопрос с террористами ИГИЛ*, чтобы Башар Асад и иракские власти не причисляли к террористам и сепаратистам курдские войска. А чтобы курды учли интересы других стран и не накаляли обстановку в регионе – Турция устроила военные учение именно на территории, которую курды видят своей. 30 лет за территорию на иранско-турецких границах идет война, обе страны пытаются искоренить сепаратизм курдов.

Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе в Нью-Йорке встречался с премьером Ирака Хайдером Аль-Абади. Стороны пришли к выводу, что курды и их государство только добавляют проблем. Помимо террористической угрозы со стороны Сирии, приходится ждать подвоха со стороны курдов из организации РПК, чьи методы политической борьбы порой не лучше методов террористов. Чтобы научить курдов-ополченцев считаться с интересами других, Турция пригнала на границу гаубицы, танки и другую военную технику в размере 100 единиц.

*ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.