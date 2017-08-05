Украина не верит, что строительство Крымского моста пройдет успешно, РФ сумеет связать материк и полуостров. Минюст Украины Павел Петренко уверен, что введенные в США антироссийские санкции помешают строительству – иностранные компании не будут помогать РФ, потому что не посмеют, а сама Россия не справится.

Украинская власть радуется санкциям, которые Вашингтон ввел против России – РФ не закончит строительства Керченского моста, и без инвестиций иностранных компаний проект быстро превратится в «стройку века». Такую надежду выразил минюст Украины Павел Петренко, но власти Крыма назвали высказывания неадекватным. Строительство идет полным ходом – недавно привезли автодорожную арку и завершили ее сборку.

Крым уже назвал смелые утверждения украинского чиновника «пустой риторикой» — россиянам лучше знать, рассчитывали они на помощь зарубежных компаний или решили справиться своими силами. Своих ресурсов РФ пока хватает – на мосту скоро заработает автотранспортная часть, она уже готова на 70%. Строительство даже немного опережает графики, а украинцы напрасно верят в силу американских санкций.

Крымский мост к 2018-2019 должен навсегда решить проблему отрезанности Крыма от материковой части России, он свяжет полуостров с Краснодарским краем. По мосту будут осуществляться передвижение и по железной дороге, и по автостраде, которая на сегодня практически готова. Длина моста через Керченский пролив составляет 19 км.