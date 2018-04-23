В Госдуме оценили решение Саргсяна уйти в отставку

Депутат Госдумы Леонид Калашников высоко оценил решение армянского премьера Сержа Саргсяна оставить свою должность на фоне продолжающихся акций протестов. Депутат считает его решение мудрым и таковым, которое делает ему честь.

В российской Госдуме прокомментировали решение уйти в отставку армянского премьера Сержа Саргсяна на фоне десятидневных протестов в Ереване. Депутат Леонид Калашников высоко оценил соответствующее решение армянского политика и отметил, что Саргсян поступил мудро.

Ранее Саргсян признал, что был неправ в противостоянии с лидерами армянской оппозиции, а также пояснил: ушел в отставку, потому как это был единственный приемлемый для него вариант разрешения конфликтной ситуации. Российский депутат заявил, что тем самым экс-премьер сделал достойный поступок, который делает ему честь.

При этом Калашников напомнил, что Саргсян за время своей политической карьеры успел побывать в самых сложных ситуациях, в том числе работал в условиях военной обстановки и серьезных политических конфликтов. Депутат напомнил, что экс-премьер долгое время находился у власти, но то решение, которое он в итоге принял, показывает его с наилучшей стороны.