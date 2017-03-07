В Киеве захватили приемную правительства и требуют импичмента Порошенко

В Киеве активисты приковали себя наручниками к поручням в приемной Порошенко и требуют отставки нынешнего президента Украины. Импичмента требуют обманутые вкладчики прогоревших банков и просто люди с определенной гражданской позицией. В планы демонстрантов, помимо приковывания, входит бессрочная голодовка.

Петр Алексеевич, подобно Януковичу в свое время, вызвал полицию, он не стал даже слушать Юрия Клейноса и других активистов. Но гражданин Клейнос не боится: то, что сейчас происходит в Украине, иначе как скотством не назовешь. Люди заклеили себе рты, принесли плакаты, заявили, что не боятся приезда полиции. С них хватит произвола, хватит повышения тарифов и АТО тоже хватит. Но то, что три года назад было названо «революцией достоинства», сейчас – «расшатывание лодки», «дестабилизация», и лучше бы активисты шли работать. Но народ все больше не хочет работать, не получая за это нормальных денег.

Стоит отметить, что не все страны ЕС перекладывают вину за войну на Донбессе на России. Германия обвиняет не Москву, а Киев в том, что в зоне АТО до сих пор гибнут люди. Немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» заявила, что официальному Берлину давно надоело происходящее на Донбассе. Украинские военные все время пытаются сдвинуть линию фронта и отвоевать территорию.