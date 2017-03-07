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В Киеве захватили приемную правительства и требуют импичмента Порошенко
Фото: TVZVEZDA.RU

В Киеве активисты приковали себя наручниками к поручням в приемной Порошенко и требуют отставки нынешнего президента Украины. Импичмента требуют обманутые вкладчики прогоревших банков и просто люди с определенной гражданской позицией. В планы демонстрантов, помимо приковывания, входит бессрочная голодовка.

Петр Алексеевич, подобно Януковичу в свое время, вызвал полицию, он не стал даже слушать Юрия Клейноса и других активистов. Но гражданин Клейнос не боится: то, что сейчас происходит в Украине, иначе как скотством не назовешь. Люди заклеили себе рты, принесли плакаты, заявили, что не боятся приезда полиции. С них хватит произвола, хватит повышения тарифов и АТО тоже хватит. Но то, что три года назад было названо «революцией достоинства», сейчас – «расшатывание лодки», «дестабилизация», и лучше бы активисты шли работать. Но народ все больше не хочет работать, не получая за это нормальных денег.

В Киеве захватили приемную правительства и требуют импичмента Порошенко
Фото: divannaya-sotnya.com.ua

Стоит отметить, что не все страны ЕС перекладывают вину за войну на Донбессе на России. Германия обвиняет не Москву, а Киев в том, что в зоне АТО до сих пор гибнут люди. Немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» заявила, что официальному Берлину давно надоело происходящее на Донбассе. Украинские военные все время пытаются сдвинуть линию фронта и отвоевать территорию.

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